Легендарная горнолыжница Линдси Вонн призналась, что Янник Синнер напоминает ей Федерера

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории американка Линдси Вонн высказалась о победе итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Напомним, в детстве до увлечения теннисом Синнер профессионально занимался горнолыжным спортом.

«Он просто великолепный спортсмен, очень умный, я не удивлена, что он выиграл Australian Open. Думала, он сделает это (выиграет ТБШ) ещё раньше.

Честно говоря, Синнер действительно напоминает мне Федерера. Его отличает хладнокровие: если ему нужно подавать на матч или что-то в этом роде и он упустит возможность, это всё равно не собьёт его с толку. Конечно, это не то что катание на лыжах, в которых если ты свернёшь не туда, то разобьёшься.

Я воспринимаю это его качество за бесстрашие. Он делает всё возможное в любой ситуации. В течение все тех нескольких лет, что я его знаю, я действительно вижу, как растёт его уверенность. А ещё он становится сильнее физически. Он очень высокий парень, определённо он пытается восполнить свой недостаток в мышечной массе и стать сильнее. Но ведь он ещё взрослеет, поэтому в любом случае будет становиться лучше. Я рада наблюдать за тем, как он продолжает добиваться успехов», — приводит слова Вонн пресс-служба ATP.