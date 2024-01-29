В финале АО Медведев проиграл лучшему теннисисту мира. Янник Синнер – это надолго?

Такой финал АО – эпичная концовка любого ТБШ. Когда обе стороны испытывают диаметрально противоположные чувства по ходу одного матча и этих четырёх часов: от катарсиса до полнейшей апатии.

На финал Медведев вышел с обоснованной тактикой – играть от себя, бить вторым мячом, рисковать – и попадать. Даня провёл на этом турнире «Большого шлема» исторические 24 часа, а праймовый Янник был свеж. Так что это работало ровно до того момента, пока были силы разводить при высочайшей концентрации – щупать все линии и углы, пока соперник, дебютирующий в финале «Шлема», не опомнится. Тактика полностью оправдывала себя, но Синнер перетерпел, выдохнул и закрыл матч в своём же стиле: хлёстко пробил с форхенда по линии в пустой угол.

Не Даня проиграл финал, а Синнер его выиграл: на скорости, на качестве, давая линии и углы. А ещё – на менталке и физике, отыгрывая брейк-пойнты миллиметровыми эйсами. То есть компонентами, за которые его чихвостили всю карьеру: травматичность и снятия, многочисленные осечки в пятисетовых триллерах на ТБШ. Но этот финал – как доказательство обратного.

И это не должно быть сюрпризом: устойчивость он показал ещё в прошлом сезоне, когда прервал серию из поражений (0-6) от Даниила в Пекине, закрепив этот успех уже в Вене и на Итоговом ATP. Тогда же он впервые распечатал и óчку с Новаком Джоковичем на групповой стадии Турина. И его же закрыл в полуфинале Кубка Дэвиса, летя 0:40 и при трёх матчболах серба.

Но и эти титулы, и такие исторические победы многих тогда не впечатлили: мол, у парня ни одного финала ТБШ, а столько реверансов. Посмотрим, как он сыграет на первом же мэйджоре: хватит ли ему этой самой менталки и физики уже в двухнедельном формате.

Хватило. Он взял первый мэйджор, отдав по ходу турнира три сета, сенсационно (или нет!) переиграв лучшего на этом «Шлеме» и уйдя с 0:2 в матче с хардовым специалистом. На этом турнире он влёгкую выигрывал в трёх, испытывал дискомфорт в четырёх и камбэчил – в пяти.

Уже точно — череда болезненных подзатыльников от Дани и Новака позади. И всё это буквально в моменте – уместилось на отрезке в какой-то месяц-другой. Ещё год назад Синнера кошмарили за щуплые кулачки и неловкие камоны, а теперь называют самым прогрессирующим теннисистом АТР, ставят в один ранг с топами, называют GOAT и новым членом Биг-3. И всё благодаря нереальной вере в процесс и в себя. Ведь в прошлом лыжник-слаломист Янник забрал в теннис очень важную мудрость: «В лыжах, если допустите хоть одну ошибку, не сможете выиграть гонку. В то время как в теннисе вы можете допустить таких несколько и все равно выиграть матч».

Команда итальянца и сам Синнер имеют эту самую смелость проявлять терпение и доверяться процессу, даже если результаты – и самая большая победа в карьере – не приходят сразу и из ниоткуда, а лишь в 22 года.

Янник – лучший теннисист в мире на данный момент. Находясь под гигантским давлением своих и чужих ожиданий, он регулярно удивляет и нас, и соперников. Если не будет травм, то с таким подходом, командой, критическим анализом, трудолюбием и устойчивостью этот парень в теннисе надолго. Ведь как сказал сам Янник: «Давление – это привилегия. А под давлением я показываю свой лучший теннис. Мне нравится танцевать в этом шторме».