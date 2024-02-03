Тренер и супруг Татьяны Сориной считает, что лыжница способна взять медаль Спартакиады

Егор Сорин прокомментировал выступление супруги Татьяны Сориной в спринтерской гонке на Альфа-Банк Кубке России по лыжным гонкам в Тюмени. Олимпийская чемпионка не смогла выйти в полуфинал соревнований, заняв третье место в своём четвертьфинальном забеге.

«У Татьяны сегодня точно не было возможности бороться за более высокие места. Она решала свои задачи. Для неё это фактически второе соревновательное ускорение классикой после восстановления от травмы. Быстро бежать в подъём, где идёт сильная нагрузка на стопу в классическом стиле, она пока не готова. Сегодня было видно, что ей приходилось тяжело именно на подъёмах, особенно где нужно было бежать ёлочкой. Этот старт в первую очередь был для нас частью подготовки, посмотреть, как чувствует себя нога, а завтра в коньковой гонке у неё будет гораздо больше шансов».

Несмотря на трудности, лыжница способна попасть в тройку призёров на предстоящей Спартакиаде, считает Егор Сорин.

«Про оптимальные кондиции на Спартакиаде сейчас даже речи не идёт. Во-первых, после травмы прошло не так много времени. Во-вторых, Таня ещё кормит ребёнка и у неё фактически идёт период восстановления после родов. В такое время у неё нет возможности искать свой пик формы. Но её состояние будет нормальное, которое позволит бороться за тройку призёров», – цитирует Сорина Metaratings.

Напомним, на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам — 2023/2024 Татьяна Сорина выступала со срастающимся переломом ноги. Несмотря на травму, спортсменка показала восьмое время в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.