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Вероника Степанова выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КР в Тюмени

Вероника Степанова выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КР в Тюмени
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В Тюмени завершился женский масс-старт на 10 км свободным стилем, прошедший в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

Победу в гонке одержала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 29.13,6 секунды. Второй к финишу пришла Елизавета Пантрина, отставшая от лидера на 6,5 секунды. На третьем месте Татьяна Сорина с отставанием +7,6.

Программа этапа Кубка в Тюмени завершится мужским масс-стартом на 15 км, который начнётся в 10:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 6, Тюмень, Россия
Женщины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
04 февраля 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
29:13.6
2
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+6.5
3
Татьяна Сорина
Тюменская область
+7.6

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Масс-старт, свободный стиль, 10 км. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 29.13,6 секунды.
2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,5.
3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +7,6.
4. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +10,0.
5. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +10,6.

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