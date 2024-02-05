Лыжница из Андорры выиграла спринт на юниорском чемпионате мира в Словении

Соревнования в спринте свободным стилем у девушек на юниорском чемпионате мира, проходящем в Планице (Словения), завершились неожиданным результатом. Золотую медаль завоевала представительница Андорры Джина Дель Рио.

Сначала девушка выиграла пролог с результатом 2.38,91 секунды, затем уверенно приходила к финишу первой в четвертьфинальном и полуфинальном забегах. Финал спринта спортсменка завершила с результатом 2.40,84 секунды, обогнав американку Саманту Смит на 1,07 секунды. Позади себя Джина Дель Рио также оставила представительниц Норвегии, Италии и Швеции.

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров, Планица (Словения)

Спринт, свободный стиль, финал. Девушки

1. Джина Дель Рио (Андорра) — 2.40,84 секунды.

2. Саманта Смит (США) +1,07.

3. Милла Андреассен (Норвегия) +2,78.