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Шесть человек попали под сход снега на горнолыжном курорте «Лаура»

Шесть человек попали под сход снега на горнолыжном курорте «Лаура»
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Во вторник, 6 февраля на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи (Краснодарский край) произошёл сход снега. Под лавиной оказались шесть туристов, катавшихся на горных лыжах. Пласт снега сошёл днём в районе горнолыжных трасс F. По утверждению представителей пресс-службы горнолыжного комплекса, благодаря чётким и оперативным действиям спасателей все шестеро спортсменов оказались освобождены из снежного плена.

«Жизни и здоровью райдеров ничего не угрожает, катание на трассах восстановлено», — сообщает пресс-служба курорта «Лаура».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с последствиями схода, которое было опубликовано в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти».

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