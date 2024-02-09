Александр Большунов — победитель Спартакиады в спринте

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем Спартакиады — 2024 в спринте классическим стилем. В финальном забеге спортсмен прошёл дистанцию с результатом 4.11,55.

Серебряная медаль у Сергея Ардашева, уступившего 0,56 секунды. Бронзовым призёром Спартакиады стал олимпийский чемпион Алексей Червоткин (+1,84).

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,55 секунды.

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,56.

3. Алексей Червоткин (Москва) +1,84.

4. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +3,48.

5. Константин Тиунов (Москва) +6,61.

6. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ) +14,27.