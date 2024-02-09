«Меня недооценили». Червоткин — о бронзе в спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал третье место в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«В целом я, наверное, рад. Во-первых, это спринт. Во-вторых, посмотрел на сегодняшнее состояние. На самом деле от забега к забегу состояние не улучшалось. Единственное – хотелось очень попасть в финал. Я понимал, где я примерно хочу атаковать, приложить все усилия, а дальше уже просто терпеть, держаться за кем-нибудь в спину просто.

В принципе, тактика сработала, и ребята немного, мне кажется, просчитались в том плане, что думали, что потом легко смогут обратно взять и обогнать. Нельзя такого допускать.

Я думаю, что меня, наверное, немного недооценили. Потому что как я проходил по забегам, меня, наверное, всерьёз не воспринимали, потому что на финише меня все обували. Но некоторые старты и ощущения по сезону были лучше, чем сегодня», — передаёт слова Червоткина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.