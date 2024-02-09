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Фото: награждение Фалеевой, Степановой и Непряевой после спринта на Спартакиаде

Фото: награждение Фалеевой, Степановой и Непряевой после спринта на Спартакиаде
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В Тюмени в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 прошла женская спринтерская гонка классическим стилем. Её победительницей стала представительница Санкт-Петербурга Анастасия Фалеева. Спортсменка преодолела дистанцию за 4.46,49 секунды.

Второе место заняла лыжница из команды Архангельской области Вероника Степанова. Третьей стала Дарья Непряева, представляющая Республику Татарстан.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с фото с церемонии награждения лыжниц.

Фото: КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕМПИОНАТА» АНДРЕЙ ШИТИХИН

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Спринт, классический стиль, финал. Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 4.46,49 секунды.
2. Вероника Степанова (Архангельская область) +0,83.
3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +2,96.
4. Алёна Баранова (Москва) +8,20.
5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +8,80.
6. Екатерина Евтягина (Москва) +28,91.

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