Крупицкая: прямо перед Спартакиадой мне резали зуб мудрости

Евгения Крупицкая рассказала о происшествии накануне старта Спартакиады и о дальнейших соревновательных планах.

«У меня один эксцесс на этом первенстве, у меня прямо перед Спартакиадой воспалился зуб мудрости, мы прямо перед Спартакиадой его резали. И, в принципе, понятно, что сейчас Спартакиада, антибиотики пить нельзя, потому что это сильно бьёт по форме и всё это дело всё равно гноится. Короче, живём с тем, что есть. Когда зуб воспалился, боль настолько сильная была, что я сидеть не могла. Я разбудила в четыре ночи доктора и говорю: можно мне обезболивающее? Утром он приходит ко мне, это был день просмотра перед спринтом, он говорит, всё, поехали резать. Сильно резать тоже нельзя, потому что это до 10 дней восстановления, это болит. Меня чуть-чуть совсем буквально разрезали, но, видимо, всё равно это не особо помогает, потому что всё равно это дело утром гноится. Я утром просыпаюсь, у меня дополнительное время, чтобы это всё промыть, потому что, когда гной, это же нарывает. Вчера у меня ещё был флюс, но сегодня уже вроде нормально.

Планировалось бежать все гонки. Единственное, я думаю по поводу коньковой разделки, потому что у меня, в принципе, последние два года коньковая разделка не так хорошо идёт. Плюс там обещают очень мороженый снег, что мне тоже не так хорошо подходит. И настраиваемся с Настей Фалеевой на спринтерскую эстафету, поэтому подумаем ещё, бежать разделку или нет. Полтинника не боюсь, там потом 10 дней будет до молодёжного первенства. Успеем восстановиться, потренироваться, так что проблем не будет, думаю», — рассказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным…