Елена Вяльбе: любому спортсмену не зазорно проиграть Большунову

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о победной серии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«У Большунова всего-то 19 побед? Так мало (улыбается)? Меня тут как-то спросили, мол, ну Большунов же, выигрывая в каждой гонке, мешает ещё кому-то побеждать? И я даже психанула. Что значит — мешает? Мне кажется, сейчас ребятам представилась отличная возможность посмотреть на мирового лидера, как он тренируется, как он соревнуется, шанс бежать с ним рядом в каждой гонке, смотреть, что он делает технически и тактически. Это же наслаждение.

Любому спортсмену не зазорно проиграть Большунову. С другой стороны, у всех есть возможность его покусать, и ребята это делают, стараются. Сейчас наши молодые ребята могут вырасти гораздо быстрее, потому что они всегда рядом с Большуновым. Когда они были на Кубке России, а лидеров тут не было, они варились в своей каше. А теперь вот он — здесь! А когда есть лидер, молодые ребята всегда растут быстрее.

Большунову, конечно, тяжелее, чем всем остальным. Он один, а их много, и каждый норовит его победить. Он каждый раз выходит и видит стаю, которая хочет его догнать.

Но он же тоже не с кондачка всё берёт и выигрывает — им огромная работа проделана. Саня — борец и боец. Он на каждую гонку выходит только с мыслью о победе, а это очень важно», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Для трёхкратного олимпийского чемпиона победа, одержанная 10 февраля в Тюмени, стала 19-й подряд в сезоне-2023/2024. 17 побед были одержаны в Кубке России и две — на трассе зимней Спартакиады.