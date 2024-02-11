Крюков: россиян могут вернуть завтра, а могут не давать соревноваться десятилетиями

Олимпийский чемпион 2010 года в Ванкувере (Канада), серебряный призёр Олимпийских игр — 2014 в Сочи, трёхкратный чемпион мира российский лыжник Никита Крюков высказался о возвращении российских лыжников к международным соревнованиям.

«Не знаю. Наверное, всё зависит от политической ситуации, как дальше всё будет развиваться. Нас могут вернуть уже завтра, а может, десятилетия не дадут соревноваться с сильнейшими лыжниками мира. Если не дадут, то мы создадим свои какие‑то соревнования по типу Игр БРИКС, Спартакиад, привлечём других спортсменов и сделаем уж точно не хуже», — сказал Крюков «Матч ТВ».

Напомним, соревнования по лыжным гонкам в рамках Зимней Спартакиады — 2024 проходят в Тюмени с 9 по 18 февраля.