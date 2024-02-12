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Тренер по фристайлу сделал предложение сноубордистке Смоленцевой на Спартакиаде

Тренер по фристайлу сделал предложение сноубордистке Смоленцевой на Спартакиаде
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Тренер сборной России по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «биг-эйр» Дмитрий Мулендеев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, сноубордистке Полине Смоленцевой, выступающей в параллельном слаломе-гиганте, на церемонии награждения. Спортсменка ответила согласием, сообщает оргкомитет Спартакиады-2024 в Челябинской области.

Фото: телеграм-канал Федерации фристайла России

«Подготовка была достаточно простой: купить кольцо и пообщаться с организаторами. А формирование того, что мной двигало, было длительным. Теоретически процедура «предложения» формальна и несёт социальный смысл, то есть обозначение нашего союза для социума. Но на деле даже для нас самих ритуал оказался достаточно волнительным. Как будто я испытывал несколько эмоциональных стадий проверки серьёзности своих намерений, на каждой из которых происходило переосмысление. У Полины вообще случился шок. Теперь уже счастлива и улыбается», — приводит слова Мулендеева пресс-служба Федерации фристайла России.

Отметим, что Мулендеев — многократный чемпион России, победитель этапа Кубка Европы. Смоленцева – участница Олимпийских игр – 2022 и вице-чемпионка России – 2023.

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