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Команда Архангельской области выиграла женскую эстафету на Спартакиаде сильнейших — 2024

Команда Архангельской области выиграла женскую эстафету на Спартакиаде сильнейших — 2024
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Сегодня, 13 февраля, в Тюмени на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась лыжная женская эстафетная гонка. Победу в этой гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой выступили Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Спортсменки преодолели дистанцию за 1:28.23,8.

Второе место заняла сборная Тюменской области, третьей стала команда Республики Татарстан.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Эстафета. Женщины

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1:28.23,8.
2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — отставание 20,0 секунды.
3. Республика Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.

Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x7.5 км
13 февраля 2024, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Архангельская область
2
Тюменская область
3
Республика Татарстан
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