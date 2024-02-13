Команда Архангельской области выиграла женскую эстафету на Спартакиаде сильнейших — 2024

Сегодня, 13 февраля, в Тюмени на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась лыжная женская эстафетная гонка. Победу в этой гонке одержала команда Архангельской области, в составе которой выступили Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Спортсменки преодолели дистанцию за 1:28.23,8.

Второе место заняла сборная Тюменской области, третьей стала команда Республики Татарстан.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Эстафета. Женщины

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1:28.23,8.

2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) — отставание 20,0 секунды.

3. Республика Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.