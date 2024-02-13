«Руководство сказало ещё годочек побегать». Ларьков — о завершении карьеры

34-летний российский лыжник Андрей Ларьков, представляющий Республику Татарстан, рассказал о планах по завершению спортивной карьеры.

«В этом году я выступаю на общественных началах. В прошлом году планировал заканчивать. С руководством пообщались, решили поступить иначе. Они сказали ещё годочек побегать. Но я по состоянию здоровья не делаю скоростные тренировки. Все скоростные работы — это гонки», — сказал Ларьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, 13 февраля Ларьков в составе сборной Республики Татарстан стал победителем Спартакиады сильнейших — 2024 в эстафете вместе с Сергеем Ардашевым, Антоном Тимашовым и Иваном Горбуновым. Спортсмены преодолели дистанцию с результатом 1.17.41,0 секунды.