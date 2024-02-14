Призёр ОИ-2022 в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова объявила о завершении карьеры

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова объявила о завершении карьеры.

Об этом стало известно по окончании соревнований в командном формате микст на Спартакиаде сильнейших — 2024 в Нижнем Тагиле.

«Ирина — настоящая легенда женского прыжкового спорта, многолетний лидер российской женской команды, её достижения ещё более ценны тем, что это были первые исторические победы для российских женских прыжков на лыжах с трамплина. Она настоящий пример для подрастающего поколения молодых спортсменок, пример упорного труда, любви к спорту, смелости и спортивного азарта», — говорится в сообщении Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Ирина Аввакумова является победительницей этапа Кубка мира в сезоне-2013/2014 в Чайковском. По итогам этого олимпийского сезона россиянка заняла третье место в генеральной классификации, завоевав за весь сезон шесть медалей. Аввакумова также является трёхкратной чемпионкой страны в личном первенстве.