FIS посоветовал лыжникам не бегать в парке Лоринг в одиночестве

Международная федерация лыжного спорта (FIS) разослала лыжным сборным предупреждения об опасности, которые могут их ждать на этапе Кубка мира по лыжам в США. В сообщениях организаторы заявляют, что у парка Лоринг плохая репутация, поэтому не стоит подтверждать её лишний раз.

«Отель Hyatt Regency находится недалеко от парка Лоринг, который ведёт к саду скульптур Миннеаполиса. Посетите известный Спунбридж и Черри. Но. Не бегайте в парке в тёмное время суток, только днём и с другом. У парка Лоринг плохая репутация, так что давайте не будем её подтверждать лишний раз. Миннесота — хороший штат, и вы встретите много людей, которые будут рады вас видеть, но Миннеаполис по-прежнему остаётся большим американским городом со своими плюсами и минусами» — приводит слова из сообщения FIS «РИА Новости Спорт».

Напомним, 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам идёт в Миннеаполисе (США) и продлится до 18 февраля.