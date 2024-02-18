Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сундлинг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в США, Диггинс — третья

Сундлинг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в США, Диггинс — третья
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская лыжница, олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг выиграла гонку свободным стилем с раздельным стартом на 11-м этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США). Второй к финишу пришла другая шведская спортсменка, Фрида Карлссон, чемпионка мира 2019 года, которая уступила соотечественнице 15,4 секунды.

Замкнула тройку сильнейших лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира. Она проиграла Сундлинг 31,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 22:38,9.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 15,4 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) + 31,8.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 11, Миннеаполис, США
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
18 февраля 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Окончено
1
Йонна Сундлинг
Швеция
22:38.9
2
Фрида Карлссон
Швеция
+15.4
3
Джессика Диггинс
США
+31.8
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android