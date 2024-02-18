Сундлинг выиграла гонку с раздельным стартом на этапе КМ в США, Диггинс — третья
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Шведская лыжница, олимпийская чемпионка и четырёхкратная чемпионка мира Йонна Сундлинг выиграла гонку свободным стилем с раздельным стартом на 11-м этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США). Второй к финишу пришла другая шведская спортсменка, Фрида Карлссон, чемпионка мира 2019 года, которая уступила соотечественнице 15,4 секунды.
Замкнула тройку сильнейших лидер общего зачёта Кубка мира американка Джессика Диггинс, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира. Она проиграла Сундлинг 31,8 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира. 11-й этап, Миннеаполис
Женщины. Гонка с раздельным стартом, свободный стиль, 10 км
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 22:38,9.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 15,4 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) + 31,8.
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