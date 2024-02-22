Президент федерации сноуборда России прокомментировал идею создания суперлиги вне FIS

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров высказался о возможном создании лыжной суперлиги.

«Во-первых, судя по перечисленным странам, Россию там особо не ждут. Во-вторых, такие идеи уже были и ничем они не увенчались. FIS — это машина. Если создадут такие соревнования, то я только за. В том плане, что пусть сильные страны развиваются.

Уже был такой проект, но он умер — это было давно, лет семь назад. И ничего не случилось. Сейчас ещё одна попытка. Всегда интересно смотреть что они там планируют», — сказал Тихомиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария намерены создать отдельную лыжную суперлигу.