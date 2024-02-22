Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Президент федерации сноуборда России прокомментировал идею создания суперлиги вне FIS

Президент федерации сноуборда России прокомментировал идею создания суперлиги вне FIS
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров высказался о возможном создании лыжной суперлиги.

«Во-первых, судя по перечисленным странам, Россию там особо не ждут. Во-вторых, такие идеи уже были и ничем они не увенчались. FIS — это машина. Если создадут такие соревнования, то я только за. В том плане, что пусть сильные страны развиваются.

Уже был такой проект, но он умер — это было давно, лет семь назад. И ничего не случилось. Сейчас ещё одна попытка. Всегда интересно смотреть что они там планируют», — сказал Тихомиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения, Швейцария намерены создать отдельную лыжную суперлигу.

Материалы по теме
Эксклюзив
Елена Вяльбе заявила, что не понимает идею создания лыжной суперлиги
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android