Кильде рассказал о словах поддержки, полученных от людей после страшной травмы

Двукратный призёр Олимпиады-2022 и ЧМ-2023, обладатель Кубка мира – 2019/2020, норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде рассказал о словах поддержки после получения травмы. Напомним, в начале года Кильде жёстко упал во время спуска на этапе Кубка мира в Венгене (Швейцария). В момент падения он врезался в барьеры на трассе.

«Было очень много комментариев. Все меня очень поддерживают. Я думаю, многие были шокированы масштабом, тем, что это настолько серьёзно. Что порез на ноге — это не просто маленький порез. Я никогда не думал, что получу столько поддержки.

Я был потрясён тем, как много людей следят за горными лыжами. Потому что одно дело, когда ты побеждаешь и добиваешься успеха, но здесь что-то другое», — приводит слова норвежца TV2.

Фото: личный архив Кильде

Пост вызвал бурную реакцию многих, в том числе известного американского предпринимателя Марка Цукерберга.

«Это так страшно. Рад, что операции прошли хорошо, и надеюсь, что твоё восстановление будет проходить быстрее и легче», — написал бизнесмен.