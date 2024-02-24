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Сорин — о перепалке Степановой и Большунова: неприятно читать подобные вещи в СМИ

Сорин — о перепалке Степановой и Большунова: неприятно читать подобные вещи в СМИ
Егор Сорин
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Российский специалист Егор Сорин рассказал об отношении к перепалке, которая возникла между его подопечной Вероникой Степановой и трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Пока перепалка между Вероникой и Александром никак не влияет на атмосферу в коллективе. Однако, конечно, неприятно читать подобные вещи в СМИ. Попытаемся максимально сгладить все перепалки и негативные моменты.

Не разговаривал по этому поводу ни с Вероникой, ни с Юрием Викторовичем (Бородавко), ни с самим
Александром. Надеюсь, всё это останется только в прессе. Но не хотелось бы, чтобы внутри сборной команды были негативные настроения, чтобы это продолжалось, и из-за этого нарушалась атмосфера», — цитирует Сорина
Sport24.

Ранее Вероника Степанова назвала победы Александра Большунова неинтересными, а его комментарии скучными.

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