Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на чемпионате Норвегии

Норвежский лыжник, пятикратный чемпион олимпийских Игр, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в 20-километровом скиатлоне на чемпионате Норвегии.

Вторым финишировал Зил Тильдхейм Андерсен, а бронза досталась Мартину Киркебергу Дарку.

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам проходит в Бейтостоллене стартовал 22 февраля. 9 из 20 лыжников норвежской сборной отказались от участия в соревнованиях, а Йоханнес Клебо пропустил спринтерскую гонку классическим стилем и 10-километровую разделку. Победу в спринте у мужчин одержал Эвен Нортуг, среди женщин лучшей оказалась Хедда Баккемо. В гонке на 10 км свободным стилем победителем стал Йоран Тефре.