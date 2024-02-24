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Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на чемпионате Норвегии

Йоханнес Клебо выиграл скиатлон на чемпионате Норвегии
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Норвежский лыжник, пятикратный чемпион олимпийских Игр, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо завоевал золотую медаль в 20-километровом скиатлоне на чемпионате Норвегии.

Вторым финишировал Зил Тильдхейм Андерсен, а бронза досталась Мартину Киркебергу Дарку.

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам проходит в Бейтостоллене стартовал 22 февраля. 9 из 20 лыжников норвежской сборной отказались от участия в соревнованиях, а Йоханнес Клебо пропустил спринтерскую гонку классическим стилем и 10-километровую разделку. Победу в спринте у мужчин одержал Эвен Нортуг, среди женщин лучшей оказалась Хедда Баккемо. В гонке на 10 км свободным стилем победителем стал Йоран Тефре.

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