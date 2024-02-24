Клебо показал, как проводил досуг во время чемпионата Норвегии

Норвежский лыжник, пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира Йоханнес Клебо выложил пост о своём времяпровождении во время чемпионата Норвегии.

«Несколько отличных дней дома. Теперь отправляемся в Бейтостоллен на национальный чемпионат», — написал Клебо в своем аккаунте в соцсетях.

Йоханнес Клебо в домашней обстановке Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Фото: из личного архива Йоханнеса Клебо

Чемпионат Норвегии по лыжным гонкам проходит в Бейтостоллене с 22 по 25 февраля. 9 из 20 лыжников норвежской сборной отказались от участия в соревнованиях, а Йоханнес Клебо пропустил спринтерскую гонку классическим стилем. Победу в спринте у мужчин одержал Эвен Нортуг, среди женщин лучшей оказалась Хедда Баккемо. В гонке на 10 км свободным стилем победителем стал Йоран Тефре.