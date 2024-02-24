Итоги женского скиатлона на чемпионате Норвегии аннулированы из-за ошибки организаторов

Сегодня, 24 февраля, в рамках чемпионата Норвегии по лыжным гонкам — 2024 прошёл женский скиатлон. Однако после окончания гонки её результаты были аннулированы из-за ошибки организаторов турнира, забывших изменить разграничения трассы после прохождения спортсменками классической части дистанции. Об этом сообщает TV2.

После первой половины гонки на лидирующей позиции шла Астрид Эрне Слинн, которая опережала пятикратную чемпионку мира Хейди Венг почти на 30 секунд. Однако всего через километр после начала коньковой части Венг уже лидировала в гонке, а Слинн стала второй, уступая ей почти 15 секунд.

Позже выяснилось, что организаторы соревнований забыли переставить ограничения трассы для начала коньковой части гонки: красные конусы закрывали въезд на часть круга, предназначенного для второй половины дистанции. Слинн ушла на классический круг, пройдя лишние 300 метров, а Венг проехала между ограничениями.

В итоге из-за ошибок организаторов, приведших к путанице среди спортсменок, результаты гонки были отменены.