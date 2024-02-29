У Норвежской лыжной ассоциации долг более 22 млн крон

Норвежская лыжная ассоциация обнаружила долг в 10 млн крон к концу 2023 года, однако в эту сумму не входили долги филиалов, расположенных по всей Норвегии. Об этом сообщает VG.

У пяти из шести филиалов организации расходы в несколько раз превышали бюджет. В перерасчёте общая сумма долга составила более 22 млн норвежских крон.

Менеджер по связям с общественностью Эспен Графф отказался комментировать детали, объяснив это тем, что счета за 2023 год ещё не утверждены, однако сумма долга немаленькая.

За два года организация потеряла около 33 млн норвежских крон, а в планах на 2024 год ассоциация обозначила, что собирается выйти в плюс на девять млн.

Предположительно, факторы влияющие на то, почему они терпят такие потери, — это увеличение цен на издержки при организации соревнований и падение валюты.