Микаэла Шиффрин рассказала о восстановлении от травмы с помощью игры на пианино

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала о восстановлении дома после падения на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кортина д’Ампеццо (Италия).

«Сейчас мне трудно. Мне больно, и это неудивительно. Пока я не могу быть свободна от боли. Соревнования в Оре уже близко, я это чувствую. Я сделаю всё, чтобы вернуться в скором времени. К счастью, дома есть пианино. Это полезно для души и разума, это помогает. Я наконец-то могу попрактиковать песню, которую хотела выучить больше года», — написала Шиффрин на своей странице в соцсетях.

Напомним, Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте и лидером по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за всю историю.