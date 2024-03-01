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Микаэла Шиффрин рассказала о восстановлении от травмы с помощью игры на пианино

Микаэла Шиффрин рассказала о восстановлении от травмы с помощью игры на пианино
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Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала о восстановлении дома после падения на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кортина д’Ампеццо (Италия).

«Сейчас мне трудно. Мне больно, и это неудивительно. Пока я не могу быть свободна от боли. Соревнования в Оре уже близко, я это чувствую. Я сделаю всё, чтобы вернуться в скором времени. К счастью, дома есть пианино. Это полезно для души и разума, это помогает. Я наконец-то могу попрактиковать песню, которую хотела выучить больше года», — написала Шиффрин на своей странице в соцсетях.

Напомним, Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира в общем зачёте и лидером по количеству побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту за всю историю.

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