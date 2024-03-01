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Кубок мира, 12-й этап, женщины: во сколько начнётся командный спринт, где смотреть

Сегодня, 1 марта, в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) пройдёт женский командный спринт классическим стилем. Начало финального забега — в 17:45 мск.

Кубок мира, 12-й этап, Лахти.

Командный спринт, классический стиль, женщины. Стартовый лист

1. Швеция (Йонна Сундлинг, Линн Сван).

2. Швеция-2 (Фрида Карлссон, Майя Дальквист).

3. Германия (Катарина Хенниг, Лаура Гиммлер).

4. Финляндия (Криста Пярмякоски, Юханна Матинтало).

5. Норвегия (Лотта Уднес Венг, Кристине Ставос Шистад).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти завершится 3 марта. Помимо командных спринтов, в рамках этапа пройдут гонки на 20 км классическим стилем и спринт свободным стилем.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».