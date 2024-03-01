Кубок мира, 12-й этап, женщины: во сколько начнётся командный спринт, где смотреть
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Сегодня, 1 марта, в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) пройдёт женский командный спринт классическим стилем. Начало финального забега — в 17:45 мск.
Кубок мира, 12-й этап, Лахти.
Командный спринт, классический стиль, женщины. Стартовый лист
1. Швеция (Йонна Сундлинг, Линн Сван).
2. Швеция-2 (Фрида Карлссон, Майя Дальквист).
3. Германия (Катарина Хенниг, Лаура Гиммлер).
4. Финляндия (Криста Пярмякоски, Юханна Матинтало).
5. Норвегия (Лотта Уднес Венг, Кристине Ставос Шистад).
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Женщины. Командный Спринт Классический стиль. Финал
01 марта 2024, пятница. 17:45 МСК
Не началось
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти завершится 3 марта. Помимо командных спринтов, в рамках этапа пройдут гонки на 20 км классическим стилем и спринт свободным стилем.
Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
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