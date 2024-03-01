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Кубок мира, 12-й этап, мужчины: во сколько начнётся командный спринт, где смотреть

Сегодня, 1 марта, в рамках 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) пройдёт мужской командный спринт классическим стилем. Начало финального забега — в 18:10 мск.

Кубок мира, 12-й этап, Лахти.

Командный спринт, классический стиль, мужчины. Стартовый лист

1. Норвегия (Пол Голберг, Йоханнес Клебо).

2. Италия (Элиа Барп, Федерико Пеллегрино).

3. Швеция (Вильям Порома, Маркус Грате).

4. Швеция-2 (Юхан Хегстрём, Калле Хальфварссон).

5. Финляндия (Ийво Нисканен, Лаури Вуоринен).

8. Франция-2 (Жуль Шаппа, Ришар Жув).

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти завершится 3 марта. Помимо командных спринтов, в рамках этапа пройдут гонки на 20 км классическим стилем и спринт свободным стилем.

Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Арена».