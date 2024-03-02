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Фрида Карлссон и Вильям Порома отреагировали на идею создания лыжной суперлиги

Фрида Карлссон и Вильям Порома отреагировали на идею создания лыжной суперлиги
Фрида Карлссон и Вильям Порома.
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Чемпионка мира — 2019 и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 шведская лыжница Фрида Карлссон и её соотечественник, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года Вильям Порома, прокомментировали идею создания лыжной суперлиги.

«Я не знала об этом, поэтому для меня было настоящим шоком прочитать это. Тем не менее я надеюсь, что в этом есть какие-то плюсы», — приводит слова 24-летней шведки Expressen.

«Ранее я уже слышал о переговорах между федерациями, но не думал, что это так серьёзно. Так что новость о возможном создании суперлиги была немного неожиданной», — сказал Порома шведскому изданию.

Ранее стало известно, что Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Австрия, Италия, Словения и Швейцария намерены создать отдельную лыжную суперлигу.

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