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Клебо выиграл классификацию в спринте на этапе КМ в Лахти, Вальнес — восьмой

Клебо выиграл классификацию в спринте на этапе КМ в Лахти, Вальнес — восьмой
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем квалификации в спринте свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2.36,21 секунды. Второй результат в квалификации показал француз Люка Шанава. Он уступил Клебо 2,28 секунды. Третьим квалифицировался Валерио Гронд из Швейцарии с отставанием в 3,49 секунды. Серебряный призёр Олимпиады-2022 норвежец Эрик Вальнес занял восьмое место.

Не смогли пробиться в основную сетку двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр француз Ришар Жув (39-е место) и его соотечественник Жуль Шаппа, показавший 50-е время.

Четвертьфинальные забеги на этапе Кубка мира в Лахти начнутся в 13:45 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Квалификация
03 марта 2024, воскресенье. 11:51 МСК
Окончено
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