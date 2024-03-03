Клебо выиграл классификацию в спринте на этапе КМ в Лахти, Вальнес — восьмой

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем квалификации в спринте свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Пятикратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 2.36,21 секунды. Второй результат в квалификации показал француз Люка Шанава. Он уступил Клебо 2,28 секунды. Третьим квалифицировался Валерио Гронд из Швейцарии с отставанием в 3,49 секунды. Серебряный призёр Олимпиады-2022 норвежец Эрик Вальнес занял восьмое место.

Не смогли пробиться в основную сетку двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр француз Ришар Жув (39-е место) и его соотечественник Жуль Шаппа, показавший 50-е время.

Четвертьфинальные забеги на этапе Кубка мира в Лахти начнутся в 13:45 по московскому времени.