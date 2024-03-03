Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти, француз Шанава стал 2-м
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В Лахти (Финляндия) завершился финал мужского спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (он же в начале дня уверенно выиграл пролог). Вторым финишировал чемпион мира среди юниоров в спринте, 29-летний француз Люка Шанава. Тройку призёров замкнул 23-летний швейцарец Валерио Гронд.
Отметим, что Клебо в Лахти выиграл абсолютно все гонки (3 из 3).
Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Лахти. Личный спринт, 1,3 км, свободный стиль. Мужчины
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.43,9.
- Люка Шанава (Франция) — отставание 0,4 секунды.
- Валерио Гронд (Швейцария) +1,0.
- Эвен Нортуг (Норвегия) +1,8.
- Федерико Пеллегрино (Италия) +1,8.
- Йони Мяки (Финляндия) +2,4.
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