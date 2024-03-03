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Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти, француз Шанава стал 2-м

Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти, француз Шанава стал 2-м
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В Лахти (Финляндия) завершился финал мужского спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (он же в начале дня уверенно выиграл пролог). Вторым финишировал чемпион мира среди юниоров в спринте, 29-летний француз Люка Шанава. Тройку призёров замкнул 23-летний швейцарец Валерио Гронд.

Отметим, что Клебо в Лахти выиграл абсолютно все гонки (3 из 3).

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Лахти. Личный спринт, 1,3 км, свободный стиль. Мужчины

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.43,9.
  2. Люка Шанава (Франция) — отставание 0,4 секунды.
  3. Валерио Гронд (Швейцария) +1,0.
  4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,8.
  5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,8.
  6. Йони Мяки (Финляндия) +2,4.
Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 12, Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.3 км. Свободный стиль. Финал
03 марта 2024, воскресенье. 15:20 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:43.9
2
Люка Шанава
Франция
+0.4
3
Валерио Гронд
Швейцария
+1.0
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