Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти, француз Шанава стал 2-м

В Лахти (Финляндия) завершился финал мужского спринта свободным стилем в рамках 12-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (он же в начале дня уверенно выиграл пролог). Вторым финишировал чемпион мира среди юниоров в спринте, 29-летний француз Люка Шанава. Тройку призёров замкнул 23-летний швейцарец Валерио Гронд.

Отметим, что Клебо в Лахти выиграл абсолютно все гонки (3 из 3).

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап, Лахти. Личный спринт, 1,3 км, свободный стиль. Мужчины