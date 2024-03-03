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Егор Митрошин выиграл масс-старт на 20 км в рамках юниорского первенства России

Лыжник Егор Митрошин из Москвы стал победителем 20-километрового масс-старта классическим стилем в рамках юниорского первенства России в Сыктывкаре. Спортсмен преодолел дистанцию за 50 минут и 9 секунд.

Второе место занял Павел Соловьёв из Красноярского края. Он проиграл лидеру гонки 1,1 секунды. Третье место у представителя Москвы Ильи Трегубова, финишировавшего с отставанием в 2,7 секунды.

Первенство России по лыжным гонкам до 23 лет. Масс-старт на 20 км. Юниоры

1. Егор Митрошин (Москва) — 50.09,0.

2. Павел Соловьёв (Красноярский край) +1,1 секунды.

3. Илья Трегубов (Москва) +2,7.

4. Сергей Забалуев (Татарстан) +10,2.

5. Никита Родионов (Нижегородская область) +11,8.

6. Владислав Осипов (Татарстан) +11,8.