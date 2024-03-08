«Потеря для норвежского спорта». Тренер Амодт — о переходе Бротена в сборную Бразилии

Норвежский тренер Финн Амодт поделился мнением о переходе 23-летнего горнолыжника Лукаса Бротена в сборную Бразилии. Он заявил, что это великая потеря для норвежского спорта.

«Этот случай показывает, насколько велика потеря этого спортсмена для норвежского спорта. Он суперзвезда.

Ситуация с Лукасом Бротеном демонстрирует, насколько оторвана от реальности норвежская лыжная ассоциация. Она слишком велика и бюрократична. Я вижу перекладывание ответственности. Они должны быть более профессиональными и если что-то не работает, то исправлять это», — приводит слова Амодта VG.

Напомним, что перед началом сезона 2023/2024 Бротен внезапно завершил карьеру. Причиной этому стал конфликт с Норвежской ассоциацией лыжного спорта. Сейчас он возвращается и со следующего сезона выступит за сборную Бразилии. Возвращение в национальную команду Норвегии он не допускает.