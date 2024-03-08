Старший тренер сборной России по лыжам Сорин пробежал ночную гонку в Швейцарии

Старший тренер сборной России по лыжам Егор Сорин пробежал ночную гонку на неделе марафона Энгадин (Engadin Nachtlauf) в Швейцарии и финишировал пятым с результатом 41.45,6 секунд.

Спортсменам было необходимо преодолеть дистанцию 17 км от Ла-Пунты до Понтрезины. Старт начинался в 19:00 по местному времени. Российский лыжник отстал от лидера гонки 19-летнего Алдера Романа на 36,9 секунд. Все, кто оказался впереди спортсмена из России, были гораздо моложе его по возрасту, самому Сорину сейчас 39 лет.

Отметим, что ночная гонка проводится не под эгидой FIS. Марафон Энгадин проходит с 1969 года и является одним из важных спортивных событий в Швейцарии. Более 14 000 участников из примерно 60-ти стран ежегодно принимают участие в соревнованиях.