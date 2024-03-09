Лыжница Андерссон считает, что Йохауг пока не решила, возвращаться или нет

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года шведская спортсменка Эбба Андерссон считает, что норвежская лыжница Терезе Йохауг пока не приняла окончательного решения о возвращении в большой спорт.
«Кажется, ей очень хочется вернуться. Я просто говорю: «Добро пожаловать». Вопрос в том, что она сама думает по этому поводу. Действительно ли она всё ещё испытывает неуверенность, или это игра. Я думаю, что она всё ещё немного в мыслях. Её это очень привлекает, но некоторые вопросы всё ещё остаются», — приводит слова Андерссон TV2.
Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка Терезе Йохауг провела свою первую гонку с 2022 года. Лыжница одержала победу в 17-километровой гонке Engadin Frauenlauf 2024 в Швейцарии.