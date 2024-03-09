Одна из участниц скандального масс-старта на Спартакиаде в Сочи остаётся в больнице

Технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов рассказал, что одна из участниц лыжных соревнований в Сочи остаётся в больнице под наблюдением врачей.

«Все спортсменки, которые обращались с травмами, ещё вчера находились в гостинице. Только одна девочка осталась под наблюдением (в больнице). У нее всё в порядке, ничего серьёзного. Когда падала, она лицом раздавила очки, из‑за чего появился порез. Здесь её мама», — приводит слова Беломестнова «Матч ТВ».

Напомним, 8 марта во время масс-старта классическим стилем в рамках Спартакиады учащихся в Сочи участницы соревнований не справились с прохождением трассы. В результате несколько спортсменок были госпитализированы с различными травмами, а гонка была остановлена. Известно, что прокуратура Адлерского района начала проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи.