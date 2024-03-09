Лыжница Фрида Карлссон выиграла марафон на этапе Кубка мира в Осло

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон стала победительницей масс-старта на 50 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (Норвегия).
Время победительницы составило 2:20.20.3 секунды. Второе место заняла другая шведская спортсменка — Эбба Андерссон, она отстала от лидера на 1.19,3 секунды. Тройку призёров замкнула немецкая лыжница Катарина Хенниг. Её отставание составило 1.25,2 секунды.
Кубок мира по лыжным гонкам. 13-й этап. Осло (Норвегия). Масс-старт на 50 км классическим стилем. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 2:20.20,3 секунды.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — отставание 1.19,3 секунды.
3. Катарина Хенниг (Германия) +1.25,2.
4. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.25,4.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.33,2.
6. Йонна Сундлинг (Швеция) +1.35,5.
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