Фрида Карлссон раскрыла секрет своей победы в марафоне на Кубке мира

Победительница первого в истории КМ женского марафона на 50 км классическим стилем Фрида Карлссон рассказала о методе тренировок, который помог добиться успеха. По словам шведской лыжницы, благодаря этому способу она и оказалась готова к марафонской дистанции.

«Я выполняю специальную интервальную тренировку с тремя интервалами по 16 километров и с перерывом между каждым. Это стало для меня стандартной тренировкой за последние три года. Поэтому я была готова к такой гонке. Думаю, что успех подтверждает мою правоту. Это даёт эффект. Тренировка отличается от обычного четырёх- или шестиминутного интервала с перерывами. Тонизируется тело, чтобы можно было больше тренироваться», — приводит слова Карлссон NRK.

Время победителя гонки Фриды Карлссон составило 2:20.20,3 секунды. Второе место заняла другая шведская спортсменка — Эбба Андерссон. Тройку призёров замкнула немецкая лыжница Катарина Хенниг.