В Хакасии сноубордист попал под снежную лавину

В селе Приисковое в Хакасии на горнолыжном курорте произошёл сход лавины. Под снежным завалом оказался один сноубордист.

Очевидцы произошедшего, инструкторы и другие сноубордисты, оперативно отреагировали на ситуацию и смогли быстро достать человека из-под снежного завала. Сноубордист выжил, о полученных в результата схода лавины травмах не сообщается.

«Человека спасли, не растерялись, была командная работа и лавинное оборудование. Весна — пора неустойчивого, тяжёлого снега, и линия, по которой вы проложите спуск, может стоить жизни», — сообщили в группе «Приисковый. Ивановские озёра» во «ВКонтакте».

В декабре прошлого года в Приисковом погибли два туриста, которые не сумели выбраться из тайги из-за метели.