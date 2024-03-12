Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо — первый в квалификации спринта на КМ, Эрик Вальнес на 13-й строчке

Йоханнес Клебо — первый в квалификации спринта на КМ, Эрик Вальнес на 13-й строчке
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 марта, прошла квалификационная гонка среди мужчин на спринтерскую дистанцию 1.2 км в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия). Первым стал Йоханнес Клебо — 2 минуты 27,2 секунды.

Вторую строчку занимает Ришар Жув из Франции, который отстал от лидера всего на 1,8 секунды, третьим стал норвежец Харальд Амундсен — 2 минуты 29,4 секунды.

Эрик Вальнес из Норвегии, занимающий третье место в личном зачёте у мужчин, смог прийти к финишу лишь 13-м с отставанием на 4,5 секунды.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 14, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Квалификация
12 марта 2024, вторник. 14:02 МСК
Окончено

Отметим, что первая пятёрка в личном зачёте у мужчин — это норвежские спортсмены. Разрыв между первым и вторым местом — Амундсеном и Клебо — чуть меньше 300 очков.

Напомним, далее лыжников ждут старты четвертьфинала спринта, которые пройдут в пять забегов. Все они начнутся 12 марта с 16:25 до 16:45 мск.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android