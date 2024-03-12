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Лыжные гонки, Кубок мира — 2023/2024: Йоханнес Клебо выиграл спринт классикой в Драммене, в топ-3 — только норвежцы

Клебо выиграл спринт классикой на этапе Кубка мира в Драммене, в топ-3 — только норвежцы
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В Драммене (Норвегия) завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вслед за Клебо весь пьедестал почёта заняли представители Норвегии — бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 в этой дисциплине Ховард Солос Тёугбёль и Эвен Нортуг.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, 14-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.35,89.
2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — отставание 1,09 секунды.
3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,32.
4. Антуан Сир (Канада) +1,8.
5. Ришар Жув (Франция) +1,9.
6. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +4,5.

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 14, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт 1.2 км. Классический стиль. Финал
12 марта 2024, вторник. 17:35 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:35.8
2
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+1.1
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+1.4
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