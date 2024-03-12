Клебо выиграл спринт классикой на этапе Кубка мира в Драммене, в топ-3 — только норвежцы

В Драммене (Норвегия) завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вслед за Клебо весь пьедестал почёта заняли представители Норвегии — бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 в этой дисциплине Ховард Солос Тёугбёль и Эвен Нортуг.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, 14-й этап, Драммен. Спринт, классический стиль, 1,2 км. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.35,89.

2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — отставание 1,09 секунды.

3. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,32.

4. Антуан Сир (Канада) +1,8.

5. Ришар Жув (Франция) +1,9.

6. Джеймс Клинтон Скунмейкер (США) +4,5.