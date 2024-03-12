«Чушь какая-то». Ермаков — о запрете на проживание Губерниева в «Малиновке»

Директор оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков опроверг информацию о том, что ФЛГР запретила российскому комментатору Дмитрию Губерниеву жить в домике на стадионе в «Малиновке».

«Это искусственное нагнетание обстановки. Если вы были в „Малиновке“, то представляете гостиничный комплекс „Круча“ — это домики на горе, в которых количество мест ограниченно, там физически невозможно расселить всех. Спортсмены бронировали места ещё осенью. Так что там просто нет свободных мест, ещё один дом там не пристроить. Был ли запрет на его заселение? Нет, конечно, это чушь какая-то. Каким образом федерация может повлиять на частную организацию, которая расселяет людей в коттеджи», — приводит слова Ермакова ТАСС.

Напомним, сегодня, 12 марта, Губерниев заявил о том, что ФЛГР запретила ему жить в домике на стадионе в «Малиновке», где будет проходить чемпионат России по лыжам.