«Будем низводить, курощать и дурака валять». Губерниев — о запрете ФЛГР жить в домике

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев заявил о том, что ФЛГР запретила ему жить в домике на стадионе в «Малиновке», где будет проходить чемпионат России по лыжам. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Добрые люди из ФЛГР запретили мне на ЧР по лыжам жить в домике на стадионе в «Малиновке», нарушили договорённости и выселили на улицу….Опять на ворах шапки сгорели…. Люди добрые, где же жить-то теперь???

С какой же радостью я приеду на лыжный ЧР в «Малиновку», разобью палатку в стартовом городке и буду там жить, радуя всех этих замечательных людей из ФЛГР, настоящих профессионалов проведения соревнований, так любящих наших детей и проявляющих о юных лыжниках заботу…. Люблю вас всех бесконечно…. Будем низводить, курощать и дурака валять...» — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Напомним, чемпионат России по лыжам пройдёт с 15 по 25 марта в Архангельской области, в Центре лыжного спорта «Малиновка».