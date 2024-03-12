Чепалова: моя дочь бежала масс-старт в Сочи. Она рассказывала, что весь спуск был в крови

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова призналась, что в скандальном масс-старте на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи принимала участие её дочь Васелина Рочева.

«В её карьере это были первые большие соревнования, и вот сразу она попала в такую «мясорубку». Ужасный опыт. Я с ней разговаривала: она сильно переживает за девчонок, которые получили травмы. Думаю, вы можете представить состояние ребёнка после всего увиденного. Сутки дрожал голос, ей было страшно. Моей дочери повезло, что она была не в «голове» пелотона, а в середине. Когда она подъезжала к тому спуску, был небольшой просвет. Но знаете, что она мне сказала? «Мама, мне было очень страшно ехать, потому что весь спуск был в крови». Если бы я это увидела, то меня бы сутки трясло», — приводит слова Чепаловой «Матч ТВ».