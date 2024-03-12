Чепалова: ну как можно говорить, что девочки в Сочи были неопытными? Это некрасиво

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова раскритиковала решение провести в туман масс-старт на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи.

Напомним, на одном из спусков случился завал, в котором пострадали сразу 14 спортсменок. Они не смогли завершить дистанцию, многие получили повреждения, некоторые – серьёзные травмы.

«Многие тренеры были против проведения гонки, но их не послушали. Кто уже принимал решение — не знаю, там есть своя машина по принятию решений. Надо было просто перенести эту гонку, это же нормальная практика. Почему этого не сделали?

Многие команды приехали впритык к соревнованиям, но это норма: мы тоже приезжали за день и тоже задыхались на гонке. А вот неподготовленная трасса — это страшно. И говорить, что эти девочки неопытные, — неправильно. Ну как так можно говорить? Эти спортсменки были отобраны со всей страны для участия в главном турнире в году, какие они неопытные или непрофессиональные? Некрасиво говорить, что они не умеют кататься на лыжах. Думаете, кто-то из них просто мимо проходил и решил пробежать? Нет! Такого не может быть априори», — приводит слова Чепаловой «Матч ТВ».