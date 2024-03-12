Юлия Чепалова — о скандале в Сочи: Вяльбе не стоит так резко высказываться

Трёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира российская лыжница Юлия Чепалова отреагировала на отношение президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе к событиям, которые произошли в женском классическом масс-старте на 10 км на лыжной Спартакиаде учащихся в Сочи.

Напомним, из-за плохой видимости вследствие тумана во время гонки на спуске случился завал, в котором пострадали сразу 14 спортсменок. Они не смогли завершить дистанцию, многие получили повреждения, некоторые – серьёзные травмы. Вяльбе, комментируя данную ситуацию, в частности заявила: «Ничего страшного. Уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе».

«Я не приемлю такого. Мы доверили вам своих несовершеннолетних детей. Вы должны были сделать им нормальные условия. Как можно так безалаберно подойти к проведению соревнований? Как сейчас быть девочке с черепно-мозговой травмой? Это может быть концом её карьеры. А девочка, у которой несколько переломов на одной руке? Не факт, что дальше она будет нормально кататься. Елене Валерьевне нужно ответить родителям, что случилось. И не надо так резко высказываться. Обидели ли её слова родителей? Безусловно», — приводит слова Чепаловой «Матч ТВ».