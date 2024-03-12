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Бреннан — об очерёдности выбора стартовой линии: я не знала, что делаю что-то неправильное

Бреннан — об очерёдности выбора стартовой линии: я не знала, что делаю что-то неправильное
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Американская лыжница Рози Бреннан прокомментировала судейский скандал, который произошёл в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия). Спортсменка заняла третье место в забеге.

«Честно говоря, я не знала некоторых аспектов правил. Когда они назвали моё имя, то я просто сделала выбор позиции. Мне жаль. Я действительно не знала, что делаю что-то неправильное», — приводит слова Бреннан Expressen.

Отметим, что перед финальным забегом лыжницы выбирают удобную для себя стартовую линию. Очерёдность выбора происходит на основании предыдущих результатов. Хагстрём, занявшая четвёртое место, была вынуждена выбирать последней, несмотря на то что заняла второе место в полуфинале. Победительницей спринта классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия) стала Кристине Ставос Шистад.

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