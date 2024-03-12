«Судьи испортили мне финал ещё до его начала». Хагстрём — о спринте на этапе КМ в Драммене

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём раскритиковала судейство после спринта классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия). Спортсменка заняла четвёртое место в забеге.

«Мой результат без подиума — это заслуга жюри. Видимо, они забыли правила. Из-за этого мне пришлось намотать лишние метры и пробежать по неудобной траектории! Они заставили меня нервничать ещё до старта. Мой выбор позиции должен был произойти до Рози Бреннан, потому что я прошла полуфинал лучше. Но судьи назвали её имя. Мне ничего не оставалось, как встать в самый неудобный стартовый коридор. В Драммене это очень значимо. Судьи испортили мне финал ещё до его начала», — приводит слова Хагстрём Expressen.

Отметим, что перед финальным забегом лыжницы выбирают удобную для себя стартовую линию. Очерёдность выбора происходит на основании предыдущих результатов. Хагстрём была вынуждена выбирать последней, несмотря на то что заняла второе место в полуфинале. Победительницей спринта классическим стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия) стала Кристине Ставос Шистад.