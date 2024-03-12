Кубок мира, общий зачёт: Клебо приблизился к лидеру Амундсену за три гонки до конца сезона

Кубок мира – 2023/2024 по лыжным гонкам подходит к своему завершению, в календаре осталось лишь три личные гонки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с текущим положением дел в борьбе за главный трофей сезона у мужчин.

Рейтинг продолжает возглавлять норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Его активно преследует действующий обладатель трофея Йоханнес Клебо, который выиграл последние четыре личные гонки. Йоханнес отстаёт от соотечественника лишь на 157 баллов (важно помнить, что Клебо полностью пропустил «Тур де Ски»).

Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, общий зачёт. Мужчины. Положение за 3 гонки до завершения турнира:

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) – 2415 баллов.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2258 (приблизился на 45 очков).

3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 1939.

4. Пол Голберг (Норвегия) – 1755.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 1216.

6. Фридрих Мох (Германия) – 1200.

7. Мика Фермойлен (Австрия) – 1120.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1091.

9. Уго Лапалус (Франция) – 1059.

10. Калле Хальфварссон (Швеция) – 1017.