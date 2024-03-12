Йоханнес Клебо досрочно выиграл спринтерский зачёт Кубка мира — 2023/2024

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо досрочно стал обладателем «Малого хрустального глобуса» по программе спринтерских гонок на Кубке мира – 2023/2024.

Сегодня, 12 марта, на 14-м этапе КМ в Драммене (Норвегия) Клебо уверенно выиграл спринтерскую гонку в классическом стиле.

Лыжные гонки. Кубок мира – 2023/2024, зачёт спринтов. Мужчины. Положение на 12 марта:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1099 очков.

2. Эрик Вальнес (Норвегия) – 909.

3. Люка Шанава (Франция) – 874.

Стоит отметить, что победа в спринте Драммена стала для Клебо 48-й в карьере на Кубке мира.

В календаре КМ-2023/2024 остался ещё один спринт (в классическом стиле) на этапе в Фалуне (Швеция). Он пройдёт 15 марта. Однако даже отказ Йоханнеса от гонки не повлияет на итоговое положение дел в зачёте.